Chi è Lea Michele | la star di ‘Glee’ è di nuovo mamma

(Di martedì 10 settembre 2024) L’attrice americana Leaè diventata da pocoper la seconda volta. A fine agosto, infatti, ladiha condiviso su Instagram la notizia della nascita di Emery Sol Reich. Lea e il marito Zandy Reich erano già genitori di Ever, il loro primogenito nato nel 2020. Fiocco rosa Nell’immagine pubblicata sui social si vede il piedino della neonata accompagnato da una dolce didascalia: “I nostri cuori sono colmi di gioia, Emery Sol Reich”. Pochi giorni prima della nascita della figlia,ha festeggiato il quarto compleanno di Ever su Instagram pubblicando una foto in cui lo abbracciava. Annuncio social L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato a marzo 2024, sempre sui social.