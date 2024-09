Cessione Cosenza Guarascio ci pensa? Spunta una figura di alto profilo | trattativa con un fondo USA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) La questione legata alla possibiledeltorna di moda. La recente nomina di un consulente, da parte del presidente Eugenio, ha riacceso la fiammella delle voci riguardanti la possibilità di un passaggio di mano della società . Secondo “Quotidiano del Sud”, talesarebbe incaricata di valutare eventuali trattative e risponderebbe al nome di Federico D’Andrea, ex generale della Guardia di Finanza e attualmente manager diinternazionale. Unamericano sarebbe fortemente intenzionato a rilevare il, ma laè ancora lontana dalla conclusione. Secondo i rumor, il prezzo chiesto dasarebbe considerato troppo elevato., alla guida deldal 2011, ha conquistato il ritorno in C nel 2013, la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro nel 2015 e la promozione in Serie B nel 2018.