Cannabis light appello del Forum sulle droghe contro il ddl Sicurezza | Paradosso a danno di produttori e consumatori legali

(Di martedì 10 settembre 2024) La produzione e la vendita dellasarà presto illegale in Italia? La risposta a questa domanda, seguendo la linea politica dell’attuale governo è più affermativa che negativa. In queste ore la Camera sta prendendo in esame il ddlil cui scopo, secondo le forze di maggioranza, è quello di introdurre disposizioni in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. All’interno del documento in discussione in Parlamento, è stato introdotto un emendamento che, se venisse approvato, vieterebbe “le infiorescenze, le resine e gli oli di canapa indipendentemente dal fatto che contengono o meno THC” (che sarebbe il principio psicoattivo della).