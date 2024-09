Calciomercato Lazio altra cessione in vista? Pellegrini pronto all’addio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilestivo dellapotrebbe riservare ancora una novità. Di acquisti, in entrata, non se ne possono più effettuare dalla notte del 30 agosto, possono arrivare solo svincolati. In uscita, invece, le trattative sono aperte con tutti i club di quei campionati che hanno ilancora aperto. In Turchia, per esempio, ci sarà tempo fino al 13 settembre. Tre giorni in cui Lucapotrebbe finire nel mirino del Galatasaray. Arrivato da un anno con un prestito biennale dal Francoforte, con un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro (ancora non pagato),non ha mai convinto del tutto. Al suo posto laha acquistato Nuno Tavares che ha ben impressionato nelle prime gare. In caso didi, nelle liste potrebbe rientrare Elseid Hysaj.