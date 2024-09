Bonus mamme confermato nel 2025 cosa cambia Ultime novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 10 settembre 2024) In base alla Legge di bilancio 2024, a partire dallo scorso 1° gennaio le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e madri di due o più figli possono contare su una riduzione dei contributi previdenziali a loro carico trattenuti in busta paga: il cosiddettolavoratrici.La misura, a differenza di altre iniziative analoghe, come la riduzione dei contributi IVS, spetta alle lavoratrici a prescindere da qualsiasi requisito reddituale.Considerato che ilriservato allecon due figli terminerà, in assenza di proroghe, il prossimo 31 dicembre è lecito chiedersi se rivedremo l’esonero nele con quali caratteristiche.Come accaduto con la prima (e sinora ultima) versione, il compito di definire le caratteristiche dell’agevolazione sarà affidato alla prossima legge di bilancio.