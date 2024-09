Aggressione nel Salento Rabbia sui medici in Ospedale denunciato 70enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora unnele ad esserne vittima nuovamente un medico che lavora all’interno di un nosocomio salentino. L’episodio si è verificato in mattinata all’interno del reparto di urologia dell’di Casarano dove un paziente ha sferrato un calcio nelle parti intime al malcapitato medico di turno. L’aggressore è un uomo di 70 anni del posto che, secondo le prime indiscrezioni di quanto accaduto, si sarebbe mostrato insofferente durante un esame a cui era stato sottoposto. Dopo il rientro del medico in ambulatorio, poi, ecco il calcio nelle parti basse da parte del. L’uomo, dopo l’, è fuggito via, ma la sua identificazione è stata abbastanza semplice trattandosi di una visita programmata. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri.