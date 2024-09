Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dal nostro territorio da sabato 4 alpinisti risultano dispersi sul Monte Bianco Si tratta di due italiani due coreani gli scalatori italiani secondo quanto riferito dal soccorso alpino Valdostano sono rimasti bloccati a causa del maltempo nei pressi della Vetta a 4600 metri di quota dei coreano invece non si hannosu posizione i soccorritori hanno tentato di sedere in quanto a piedi ma hanno dovuto rinunciare per le proibitive condizioni meteo e il maltempo è un po’ in primo piano su queste ore pioggia temporali sono tornati domenica sull’Italia l’allerta possibile anche per la giornata di oggi quando il maltempo si sposterà verso sud dopo aver messo in difficoltà le regioni del nord tra allagamenti problemi alla viabilità e ...