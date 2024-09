Trionfo Sinner Arrigo Sacchi | Quanto ho sofferto ma non chiediamogli la luna… ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una vittoria che già è diventata leggenda e un vincente come l’ex allenatore del Milan e dell’Italia esalta il campione “Un’emozione unica, che bello vedere un ragazzo e un campione così esemplare“. Il tennis non è proprio il suo sport, ma l’impresa di Janniknon poteva non coinvolgere un vincente come. L’ex ct della nazionale italiana si è emozionato per la vittoria leggendaria di Jannik(Ansa Foto) Cityrumors.itNella sua storia da allenatore ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Nel calcio è una leggenda,, ma quando vede le gesta di altri campioni non può fare a meno di seguire e appassionarsi. Dice di non essere un grande esperto, ma sa parecchio di tennis e il match con Fritz l’ha seguito con grandissima attenzione, tanto che a Cityrumors.it spiega le sue emozioni.