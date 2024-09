Stati Uniti ed Europa Quell’amicizia difficile Truman e il piano Marshall così fu tracciata la strada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il rapporto traè, ancora oggi, basato su idee e sensazioni che si costruiscono in gran parte durante l’ultimo periodo della Seconda guerra mondiale, quando gli "alleati" lottavano con successo contro la Germania nazista, l’Italia fascista e i loro alleati e in ogni Paese il pubblico cominciava a creare "immagini" dei futuri vincitori. Basti pensare a come il nostro cinema ha raccontato l’occupazione della penisola, promuovendo l’immagine di americani onnipresenti e dimenticandosi di fatto degli inglesi (che invece ebbero una parte preponderante nei combattimenti e nella gestione del territorio). Siamo tuttora dominati dagli stereotipi, e non solo noi italiani, ma buona parte del continente, abituata a raccontare la relazione con glicome la relazione con un amico generoso, sempliciotto, spesso fanfarone ma sempre efficace.