Sono i giovani a scegliere le aziende in cui lavorare

(Di lunedì 9 settembre 2024) ADDIO ai curriculum inviati a pioggia e alle interminabili giornate nell’attesa, spesso vana, di essere chiamati per un colloquio di assunzione. Oggilenella quali andare ae non il contrario. Lo certifica l’indagine 2024 di Gidp (l’associazione dei direttori delle Risorse Umane), secondo cui per attrarre e trattenere talenti le imprese devono allinearsi alle aspettative e alle richieste dei candidati. Le priorità stanno cambiando: se nel 2023 al primo posto c’erano retribuzione e benefit, nel 2024 chi è alla ricerca di un’occupazione è più interessato al tipo di mansione e alle attività da svolgere. Al terzo posto rimangono tematiche come smart working, work-life balance e orario flessibile/lavoro per obiettivi. Anche per le, le mansioni e le attività da svolgereprioritarie, seguite dalla formazione e dalla retribuzione.