Serie C i risultati della 3ª giornata del Girone C | Benevento e Monopoli rifilano 4 gol | CLASSIFICA

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non solo ilA, si è conclusa anche la 3ªdelC diC. Non si ferma la corsa inarrestabile del Catania: i siciliani si sono imposti 1-3 contro la Juventus U23. Quattro gol in casa del Messina contro il Taranto, ok anche il Trapani a Crotone e la Turris in casa contro il Latina. Domenica altre 5 partite importanti: la vittoria casalinga del Sorrento contro l’Altamura, il netto successo delcontro il Potenza, il blitz dela Foggia ed i pareggi in Avellino-Cerignola e Giugliano-Cavese.