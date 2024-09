Roma allagata | bomba d’acqua nella notte e tempesta di fulmini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 –sulla Capitale: alle ore 23 circa l’intensa pioggia con unadie forte vento si è abbattuta su. Strade allagate e alberi caduti è il “bilancio” di questa nottata. Il maltempo non ha risparmiato, però, il litorale dove la forte pioggia ha interessato le città da nord a sud. 100 interventi dei Vigili del fuoco Sono circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco didalla mezzadi oggi per alberi e rami pericolanti, danni, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite all’interno della capitale sono state in via della batteria di Porta Furba,34 via Mosca,95 e via Appia Pignatelli.provincia, interventi ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.