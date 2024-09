Melanoma 2 diagnosi su 5 grazie all’allarme di un familiare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Duedisu 5 avvengono perché è stato uno un amico ad accorgersi della presenza di una lesione sospetta che poi si è rivelata un”. Lo sottolinea Paolo Ascierto, presidente della Fondazionee direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli , in occasione della sesta edizione di “We in Action”, evento multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alle nuove frontiere nella lotta contro i tumori cutanei, che si apre oggi a Napoli . Ilcolpisce in Italia 1 uomo su 55 e 1 donna su 73; lo scorso anno sono state stimate circa 12.700 nuove