Liguria crescono quotazioni Rixi Ma i leader non sbloccano lo stallo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Manovra come portata principale del pranzo, ma non soltanto. Nel vertice di maggioranza che si è tenuto a palazzo Chigi, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi hanno affrontato anche altre due nodi rimasti in sospeso nell'incontro di venerdì scorso: quello della candidatura a presidente dellae quello del rinnovo del cda Rai. Neanche questo summit, tuttavia, è risultato decisivo.Per il dopo Toti i nomi in campo sono sempre gli stessi: Edoardo, Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi. Non si tratta soltanto di capire quale possa essere il nome più gradito all'elettorato (nell'incontro precedente si era deciso di effettuare dei sondaggi) ma anche chi si debba 'intestare' la candidatura. Il nome dipotrebbe anche mettere tutti d'accordo ma la Lega vorrebbe che venisse considerato in quota coalizione e non del Carroccio.