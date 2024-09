Le tentatrici di Temptation Island 12

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Proprio come i tentatori, sono tredici ledella dodicesima edizione di, al via domani sera – martedì 10 settembre 2024 – in prima serata su Canale 5. Chi tra di loro riuscirà a mandare in crisi qualcuno dei fidanzati delle sette coppie protagoniste del reality show? Intanto, conosciamole meglio. Chi sono le single di12? Julia, tentatrice diLa prima single è Julia, 27enne originaria di Enna. Vive in provincia di Cuneo da circa 8 anni e svolge la professione di broker nel settore auto. Pratica bodybuilding e fa gare di fit model e bikini. E’ una grande appassionata di rettili. Michelle, tentatrice di20enne della provincia di Lodi, Michelle fa l’estetista e in futuro vorrebbe aprire un suo centro. Pratica pole dance e ama passare il tempo libero con i suoi fratelli.