Le rinascite di Allevi E il bello delle donne

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Modena, Carpi e Sassuolo sarà il weekend del FestivalFilosofia, sul tema "Psiche". E tra gli ospiti ci sarà anche il maestro Giovanni(nella foto): venerdì sera a Sassuolo presenterà il suo nuovo libro "I nove doni" che ci rivela come anche le prove della vita possano essere occasioni di "". Fra spettacoli ed eventi, troviamo anche (venerdì sera a Carpi) Giobbe Covatta con il suo "Scoop (Donna sapiens)" in cui dimostra, con il suo linguaggio dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Al festival anche reading, musica, danza. Sabato sera in piazza Grande a Modena, "Visioni del corpo" con Nicolas Ballario, Roberto Escobar e Aterballetto, e domenica sera lo scrittore Emanuele Trevi con Valter Malosti, direttore di Ert.