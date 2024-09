L’auto si ribalta in autostrada Tre giovani soccorsi nella notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) GUARDAMIGLIO (Lodi) Auto fuoristrada in, feriti tre. La rovinosa carambola, con tre feriti, è avvenuta intorno alle 5 di ieri mattina all’altezza di Guardamiglio, chilometro 51, lungostrada del Sole. L’elisoccorso, arrivato da Como, ha trasportato all’ospedale di Monza, in gravi condizioni, un ragazzo di 23 anni rimasto coinvolto nel rovinoso incidente con due amici coetanei. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia stradale, la loro auto, una utilitaria, viaggiava verso Milano, quando ha perso aderenza. Uscendo dalla carreggiata, il veicolo si èto più volte prima di arrestare la sua corsa. L’origine dello schianto è sconosciuto e al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sia per eseguire i rilievi di rito, che per gestire la viabilità.