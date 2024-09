Kvaratskhelia prende delle decisioni importanti Ruolo? La mia idea… | l’incredibile annuncio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

Khvicha continua ad essere sulla bocca di tutti. Nelle ultime ore, è arrivato un importante sul calciatore. La stagione di Khvicha con la maglia del Napoli è iniziata alla grande. Dopo mesi difficili, l'avvento di Antonio Conte in panchina sembrerebbe aver ridato la giusta linfa al calciatore. Quest'ultimo, continua ad essere fondamentale per il tecnico salentino che si affiderà a lui nel corso della stagione. Infatti, il georgiano è a caccia della consacrazione definitiva che gli permetterà di entrare di diritto tra i top. lo sa, motivo per il quale prova a svolgere un fondamentale. Nella stagione in corso, l'esterno non si occupa più solo della fascia, ma anche della zona centrale del campo. Infatti, con l'arrivo di Antonio Conte sono nati nuovi "tatticismi", i quali hanno modificato i compiti del classe 2001.