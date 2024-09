KAOS la spiegazione del finale | Che cosa o chi è il Kaos?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024), ladel: Cheo chi è il? Netflix potrebbe aver trovato la sua minaccia di livello TVA per l’umanità indi Charlie Covell, un racconto contemporaneo di mitologie greche intrecciate. Jeff Goldblum dirige la serie nei panni di Zeus, una divinità egoista e assetata di potere la cui presa sul controllo dell’universo sta iniziando a scivolare. Ma secondo il narratore della storia, Prometeo (Stephen Dillane), “c’è un piano per abbatterlo”. Tre esseri umani, Euridice, o “Riddy” (Aurora Perrineau), Caeneus (Misia Butler) e Ariadne, o “Ari” (Leila Farzad), hanno ricevuto una profezia identica: “Una linea appare, l’ordine tramonta, la famiglia cade e ilregna”. Per coincidenza, anche il re degli dei ha ricevuto la stessa profezia.