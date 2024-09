Jannik Sinner dopo la vittoria agli Us Open ha indossato un Rolex superbo e ingiustamente sottovalutato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024)la sua primain un Grande Slam a fine gennaio in Australia, si è ripetuto domenica 8 settembre a New YorkUs. A soli 23 anni, compiuti il 16 agosto, è diventato il primo italiano a vincere il maggiore torneo americano. Soprattutto, ha consolidato la sua posizione di numero uno al mondo.ha tenuto sempre la situazione sotto controllo e non è stato quasi mai messo in pericolo dall'americano Taylor Fritz che tuttavia ha servito sul 5-4 per vincere il terzo set. L'italiano ha fatto di tutto per vincere in tre set 6/3, 6/4 7/5, superando di netto il proprio avversario. Più veloce, potente, preciso, ha fatto passare in secondo piano le polemiche legate alla rivelazione dei suoi due test antidoping positivi poco prima dell'inizio degli Us. Scagionato dalle autorità internazionali,è passato rapidamente ad altro.