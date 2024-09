Italia Donadoni | Ottima risposta dopo la figuraccia agli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roberto, ex ct della Nazionale, è stato ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ed ha commentato il successo dell’ai danni della Francia: “unacomec’era voglia di riscatto e laè stata. Sono cambiate un po’ di cose, anche a livello mentale, e ora si riparte. Si è vista una bella reazione con chiarezza di idee“. “Come ho provato sulla mia pelle, quando si arriva a fare competizioni a fine stagione come gli, la condizione incide moltissimo. Evidentemente le energie fisiche erano al lumicino e mentalmente non c’è stata una reazione adeguata – ha proseguito – Ciò che mi ha sorpreso è stato l’esordio dei giovani, che hanno subito dato unapositiva. In Nazionale è fondamentale creare un certo tipo di ambiente, un’alchimia all’interno del gruppo.