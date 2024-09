Inghilterra v Finlandia – Anteprima pronostici consigli offerte e quote

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-09 della partita Il commissario tecnico ad interim dell', Lee Carsley, spera di consolidare l'incoraggiante vittoria di sabato nella Repubblica d'Irlanda quando lavisiterà Wembley domani sera nella Nations League. I Three Lions sono retrocessi dalla League A due anni fa, ma hanno iniziato il loro cammino verso un rapido ritorno con una vittoria per 2-0 a Dublino grazie ai gol di Declan Rice e Jack Grealish. Nonostante un successo relativamente semplice, Carsley aveva ancora molto su cui lavorare, con una prestazione un po' deludente nel secondo tempo dopo un'eccellente prima parte di 45 minuti.