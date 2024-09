Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 settembre | Odile si è già pentita di aver raggiunto Adelaide?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ledella seconda puntata de Il9, in onda domani martedì 10su Rai 1, annunciano grandi novità nella gestione del grande magazzino protagonista della soap. Il9 torna martedì 10, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la seconda puntata. La nuova stagione(la settima in formato daily) si è aperta a pochi mesi di distanza dalla precedente: è ildel 1965 ed è passato un po' di tempo da quando Matilde e Vittorio hanno deciso di fuggire da Milano salendo su un aereo per Amsterdam., la figlia cheha tenuto segreta per anni, si è trasferita intanto in casa di sua madre, ma a Villa Guarnieri, al momento, niente sembra andare per il verso giusto.Il