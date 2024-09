Gres Art 671 parte nel segno di Marina Abramovi? | una mostra oltre i limiti dell’essere umano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bergamo. Siamo in grado cambiare il corso della storia, e non possiamo fare a meno di sentirci soli tra tanti. Alcuni di noi diventano miti, eppure la fragilità è nella nostra natura. Siamo umani, labili e mortali, ma a volte ce ne dimentichiamo.? non ha mai smesso di ricordarcelo. Lo farà anche a Bergamo, dove sabato 14 settembre, alle 11,30, terrà una lectio magistralis gratuita in occasione dell’inaugurazione della“Between Breath and Fire” aArt 671.Art 671, nuovo polo per l’arte e la cultura ricavato dalla riqualificazione di un luogo dismesso a Bergamo, sceglie la celebre artista serba, una delle figure più rivoluzionarie dell’arte contemporanea, per dare il via alla stagione autunnale.