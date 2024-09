Fine dell’estate il Sindaco di Gaeta fa un primo bilancio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Laè alle porte ed è già tempo di primi bilanci. Ad entrare nel merito è ilCristian Leccese, che nell’ esprimere soddisfazione per l’andamento della stagione estiva, evidenzia come “Nei mesi di maggio e di giugno si è registrata una buona affluenza turistica, a luglio invece una flessione dal punto di vista delle presenze. Stesso discorso per agosto, una flessione questa condivisa con altri colleghi e quindi Comuni della nostra riviera. A fronte di ciò, come confermato dagli operatori del settore, si registra un incremento di turisti stranieri. In parte tutto ciò è dovuto a quella che io comincio a chiamare “globalizzazione dell’effetto sul turismo”, vale a dire un’offerta importante che arriva anche dai nuovi Paesi emergenti del Mediterraneo, quali Albania, Montenegro, la Croazia già scelta quale meta da un decennio.