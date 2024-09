Figc esami finali a Coverciano per oltre cento aspiranti allenatori

Leggi tutta la notizia su sportface

Gli allievi si ritroveranno in questi due giorni, lunedì 9 e martedì 10 settembre, al Centro Tecnico Federale di Coverciano per sostenere l'esame finale del loro percorso formativo. Al termine dei rispettivi corsi, non resta che una prova orale su tutte le materie oggetto del programma didattico davanti ai docenti del Settore Tecnico. Una volta superato l'esame, gli allievi saranno abilitati ad allenare tutte le prime squadre giovanili, le femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Tra i nomi di chi sosterrà l'esame, spiccano quelli di ex calciatori come Domenico Criscito, Alessandro Diamanti, Franck Ribery e Samir Handanovic.