Dove si colloca Harry Kane tra gli altri centurioni d’Inghilterra?

Solo nove giocatori hanno avuto l'onore di raggiungere quota 100 presenze con la nazionale inglese, ma un nuovo nome sta per essere aggiunto alla lista., il miglior marcatore di sempre della nazione, sarà il nuovo titolare contro la Finlandia nella UEFA Nations League e celebrerà l'occasione indossando gli scarpini dorati. Al trentunenne verrà anche consegnato un berretto d'oro, unendosi ufficialmente alla lista di giocatori d'élite i cui nomi saranno per sempre scolpiti nei libri di storia.