Charlene di Monaco jumpsuit rosso fuoco orecchini da 2 900 euro e foto eccezionale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Perdiè stato un weekend molto impegnativo. Prima ha presenziato all’arrivo della gara di water bike sulla spiaggia di Larvotto, The Crossing: Calvi –, dove per la prima volta è statagrafata con la figlioccia, Annabella, poi ha partecipato al tradizionale picnic monegasco. E in entrambe le occasioni ha scelto di indossare un, due modelli molto diversi tra loro che hanno in comune la capacità di esaltare la bellezza statuaria della Principessa.didi DVF – Diane von Furstenberg La Riviera Water Bike Challenge è una sfida benefica, sostenuta dalla Fondazione Principessadi, e risponde perfettamente alla filosofia della moglie di Alberto che intende promuovere lo sport e i valori sportivi come simboli di solidarietà e perseveranza.