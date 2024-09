Campo Largo De Luca | Mettere da parte contrasti personali unirsi sui temi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Bisogna avere pazienza, approfondire i programmi e darsi degli obiettivi. Avere proposte che parlino alla maggioranza degli italiani che deve credere nella possibilità di vivere meglio. Ci sono ancora dei vuoti molto seri dal mio punto di vista suidella sicurezza, della giustizia, del lavoro, della sanità . Io credo che il lavoro debba essere fatto mettendo da". Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deche hacipato all'Inaugurazione del Polo Educativo per l'Area Nord di Napoli presso il Madrinato San Placido a Casoria. Finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il progetto rappresenta una tappa fondamentale per l'integrazione tra la Formazione Professionale e le Politiche Sociali e l'Istruzione.