Calcio Serie C Vis corsara a Legnago Ascoli fermato dal maltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) I biancorossi di Stellone vincono in trasferta grazie ad una rete di capitan Di Paola. Per i bianconeri invece, gara rinviata di 24 ore per l’allerta meteo annunciata sino alle ore 22 8 settembre 2024 –e Vis erano chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nel secondo turno, con le importantissime vittorie con Pianese ed Arezzo. La Vis Pesaro, impegnata sul terreno delSalus, è riuscita a cogliere una vittoria importantissima di misura, grazie alla rete siglata dal suo capitano, Manuel Di Paola, in rete allo scadere, all’85’. Il tecnico dei biancorossi Roberto Stellone (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro) 3 punti preziosissimi per i ragazzi di Stellone, dopo la debacle nell’esordio di Sassari, e la brillante vittoria di 7 giorni fa in casa con l’Arezzo.