Buongiorno | Mi sono trovato molto bene in questa difesa cosa ha detto su Spalletti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le parole del difensore del Napoli e della Nazionale Italiana, Alessandro, dopo la vittoria con Israele:hasulladell’Italia. Vittoria preziosa per l’Italia che continua il percorso di ripresa dopo il tremendo Europeo. La Nazionale ha battuto 1-2 Israele nella seconda gara del girone di Nations League: le reti portano le firme di Davide Frattesi e Moise Kean, che in tap-in mette in rete dopo un tiro in porta di Giacomo Raspadori, respinto dal portiere avversario. Intervista as Alessandroal termine di Israele Italia di Nations League Tra i protagonisti in campo anche il difensore del Napoli, Alessandro, partito da titolare e in campo per l’intero match. Il centrale, autore di una prova attenta e ordinata, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match ai microfoni di Rai Sport.