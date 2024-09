Brianza flagellata dal nubifragio crolla il tetto della scuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024)a Casatenovo:ildell’auditoriummedia, danni ingenti in tutta laCASATENOVO (Lecco) – Un violentoha colpito la Lombardia nel tardo pomeriggio di ieri, causando gravi danni, in particolare nellaLecchese. Fiumi e torrenti, già monitorati per il maltempo diffuso, hanno esondato, aggravando ulteriormente la situazione. La zona più colpita è stata quella tra Merate, Casatenovo e Oggiono, dove si sono verificati allagamenti, smottamenti e crolli. Uno degli episodi più critici si è registrato presso lamedia di Casatenovo, dove ildell’auditorium èto a causa dell’accumulo di acqua. Il sindaco Filippo Galbiati ha rassicurato che “il restonon sembra interessato da altri danni”.