Benevento-Potenza le pagelle | Acampora chirurgico Prisco da professore

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTutti ampiamente sopra la sufficienza i giallorossi che hanno battuto ilcon la sola eccezione di Capellini, distratto in occasione del rigore causato per un fallo ai danni di Schimmenti, penalty che avrebbe potuto riaprire la gara. Ottimo l’apporto diin fase realizzativa e di pressing. Talia eda applausi in mediana. Bene anche Manconi largo a sinistra in attacco. Nunziante 6,5 – Vive una serata tutto sommato tranquilla, ma mantiene sempre alta la soglia dell’attenzione infondendo sicurezza a tutto il reparto. Cresce a vista d’occhio e per poco non neutralizza anche il penalty di D’Auria. Oukhadda 7 – Ara la sua fascia decine di volte risultando efficace in fase di spinta e nelle chiusure. Il fisico lo aiuta quando la benzina sta per finire.