Apple presentati Apple Watch 10 AirPods 4 e iPhone 16 predisposto per l’AI Tim Cook | Inizia una nuova era

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 - Oggi l'eventodi presentazione dei nuovi prodotti, in particolare16 che incorporerà un sistema di intelligenza artificiale, la tecnologiaIntelligence. A Cupertino è stato svelato il nuovoSeries 10, caratterizzato dal design rinnovato, con uno schermo più grande, ideale per tutti i tipi di sport. Il nuovo orologio monta un chip S10. All'inizio è stato mostrato un video con le funzioni dei prodotti della Mela che aiutano nella vita di tutti i giorni, con un occhio all'inclusività. "Oggi abbiamo annunci entusiasmanti da condividere su, così come sui primiprogettati da zero per l'intelligenza artificiale die le sue capacità". Così il Ceo di, Tim, aprendo l'evento di lancio dei nuoviche si tiene nello Steve Jobs Theatre dell'Park a Cupertino.