Apple ha annunciato iPhone 16 e iPhone 16 Pro | scopriamo prezzi data d’uscita ed informazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha annunciata ufficialmente16 e16 Pro, condividendo ovviamente non soltanto tutte le specifiche tecniche e le feature dei nuovi smartphone ma anche laed. Partendo dal modello standard,16, la Casa di Cupertino ha affermato che verrà rilasciato in due tagli, da 6,1 pollici di diagonale per16 e 6,7 pollici con Phone 16 Plus, con uno schermo in grado di raggiungere un picco di luminosità massima di 2000 nit.ha rivelato che i nuovisaranno caratterizzati dalla presenza del chip A18, contraddistinto dalla tecnologia a 3 nanometri, capace di garantire non soltanto delle prestazioni eccellenti ma anche dal 30% in meno di energia richiesta rispetto al chip A16. In questo modo l’autonomia godrà di un miglioramento sensibile rispetto ai modelli precedenti.