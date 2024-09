Anche un contatto fugace se indesiderato è violenza sessuale così la Cassazione ha stabilito un principio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non molestie, ma “”. È lache, accogliendo un ricorso della pm di Torino Giulia Rizzo, hache il reato da contestare all’ex direttore della Scuola di medicina legale Giancarlo Di Vella è quello. Il Riesame di Torino aveva infatti aveva revocato gli arresti domiciliari, sostenendo che baci e toccamenti e frasi non costituissero il reato di, ma quello di semplici molestie. Come riporta La Stampa invece gli ermellini hannoche non solo “l’atto carnale”, non solo il “bacio” ma qualsiasi “se è “o estemporaneo”, non solo nelle zone “tradizionalmente considerate erogene“, ma in qualsiasi altro punto del corpo, è “”, se la persona che lo subisce è stata in qualche modo “coartata”. Come nel caso delle dodici specializzande del professore.