Anche Geolier a Scampia per il Red Bull 64 Bars Live

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi saràal ‘Red64’ di Napoli la sera del 4 ottobre, ospite speciale, per la seconda volta consecutiva, sul palco di Piazza Ciro Esposito a. Reduce dal tour estivo completamente sold out, il rapper partenopeo ha annunciato già le date per2025 con sei appuntamenti nei palasport a marzo 2025 e il 25 luglio all’Ippodromo di Agnano. Dopo un’ultima edizione da record nel 2023, sold-out con 10mila presenze, il format musicale iconico di Redsi prepara a tornare nella sua versione dal vivo all’interno della piazza che, negli ultimi due anni, ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese. Oltre aci saranno per l’edizione ’24 i già annunciati Guè, Kid, Yugi, Massimo Pericolo, Tony Effe e Artie 5ive, con i pezzi cardine del repertorio e i loro ‘Red64’.