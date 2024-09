Vuelta a España 2024 | Stefan Kueng vince a Madrid nella cronometro davanti al trionfatore Roglic Terzo Cattaneo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Chiusura in grande stile per la: ventunesima ed ultima tappa che ha visto unaindividuale sulle strade della Capitale. A sfrecciareprova contro il tempo velocissima in quel diè l’elvetico: il campione svizzero domina la gara, per l’uomo della Groupama – FDJ seconda vittoria in stagione dopo il campionato nazionale. Per lui primo trionfo in un Grande Giro, quindi un super colpaccio. 26.28,37 il tempo dello svizzero alla media di 55.755 km/h lungo i 24,6 km di gara, praticamente volati. Nessuno si è avvicinato: il primo degli inseguitori è stato un rivale di lusso, la Maglia Rossa Primozche conquista il quarto trionfo in terra iberica, il quinto Grande Giro in carriera (va aggiunto anche un Giro d’Italia). Per lo sloveno della RedBull Bora-hansgrohe 30” di ritardo al traguardo.