Vuelta a España 2024 la startlist della cronometro di oggi | orari di partenza pettorali tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Si concluderà, domenica 8 settembre, a Madrid ladi ciclismo: in programma laindividuale conclusiva coned arrivo nella capitale iberica,lunghezza di 24.6 km. Saranno 136 i corridori al via: il primo partirà alle ore 16.29, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 19.30. La diretta tvventunesima tappasarà assicurata da Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale dell’ultima frazionemanifestazione iberica. Classifica, ventesima tappa: Primoz Roglic consolida il primato, 16° Fortunato CALENDARIODomenica 8 settembre – Ventunesima tappa: Madrid-Madrid (individuale), 24.6 kmprimo corridore: 16.