Sinner d’America Il sogno italiano

(Di domenica 8 settembre 2024) New York, 8 settembre 2024 – Melbourne e New York distano circa 22mila chilomestri di distanza, un aereo ci mette quasi un giorno per completare la tratta. A livello di fuso orario, si passano 10 ore: quando in Australia è mattina, nella Grande Mela è notte fonda, poli opposti del mondo. Eppure, ad unirle, o quanto meno a renderle molto più vicine grazie ad un unico filo conduttore, ci ha pensato un. Jannik. US Open, leggendario: travolge Fritz e si prende lo SlamNel gennaio di quest’anno, Jannikha conquistato il suo primo Slam a Melbourne, un traguardo che ha segnato l’inizio di una nuova era per il tennis