Salone del Camper Valdelsa presente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Le eccellenze dellanel settore del plein air alla quindicesima edizione deldel. Evento in programma da sabato 14 a domenica 22 settembre al Parma Fiere, su un’area di 110mila metri quadrati. Alla manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e da Apc - Associazione Produttori Caravan e, che ha al vertice nazionale l’imprenditore sangimignanese Simone Niccolai – con il patrocinio del Ministero del Turismo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno presenti anche i più importanti marchi del circondario tra le province di Siena e di Firenze. Un’area geografica nella quale viene prodotto circa il novanta per cento dei veicoli ricreazionali in Italia.