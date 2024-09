Quel brutto vizio di prenotare il ristorante e non presentarsi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 8 settembre 2024) Più di un italiano su dieci ammette di non annullare la richiesta di un tavolo. Un malcostume raccontato dai dati di TheFork, che svelano a Panorama le nostre abitudini nei pasti fuori casa e altre frenesie. Ogni dettaglio ha trovato il suo posto: i tavoli, i migliori del locale, sono stati apparecchiati con cura; la piccola etichetta «riservato» tra i bicchieri indica l’inaccessibilità dell’area agli altri commensali; in cucina attende una scorta extra di ingredienti per accontentare qualunque richiesta pescata dal menu. Ma come il signor Godot della celebre opera di Samuel Beckett, alcuni clienti non arriveranno mai, nonostante la loro prenotazione. Magari fatta con un nome a caso e un numero di telefono inventato.