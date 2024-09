Nubifragi e allagamenti persone in strada a Campi Bisenzio Torna l’incubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)(Firenze), 8 settembre 2024 – Un violento acquazzone ea riviveredel 2 novembre dello scorso anno, quando l’alluvione mise letteralmente in ginocchio la città. Ancora una volta le strade del centro si sono allagate dopo le forti precipitazioni cadute nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre. Lehanno provato a togliere i tombini per favorire il deflusso dell’acqua, ma in molte strade, da via Boito e via Donizzetti, non è bastato. E così diversi cittadini si sono riversati in mezzo alla pubblica via per cercare di salvare il salvabile da garage e scantinati. Particolarmente colpito il quartiere di Santa Maria. Sono le zone che anche un anno fa furono falcidiate duramente dall’alluvione.