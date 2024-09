Mestolo dal 9 all' 11 settembre tornano i banchi della fiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Arezzo, 82024 – Rivisitata nel percorso, torna ad Arezzo da lunedì 9 a mercoledì 11ladel. Il tradizionale appuntamento di fine estate si presenta in questa nuova edizione 2024 con una diversa disposizione dei, concentrata nella parte bassa del percorso. Obiettivo del Comune, evitare il più possibile l’effetto fisarmonica e i buchi tra i, come avvenuto nelle ultime edizioni. Così per la tre giorni diche porta in città circa 160 espositori tra titolari e spuntisti, un numero che negli anni si è ridotto, l’appuntamento sarà tra via Spinello, i Bastioni, la parte bassa di via Margaritone e l’area Eden. Non saranno partedivia Assab e la parte alta di via Margaritone, con un conseguente restringimento del percorso adibito agli ambulanti.