La ricetta di de Pascale | Alleanze larghe? Si può Servono fiducia rispetto e progetti condivisi

(Di domenica 8 settembre 2024) Una piccola contestazione di attivisti grillini non incrina il progetto di ‘campo largo’ in Emilia-Romagna, mentre, a livello nazionale, c’è ancora da lavorare. Michele de, candidato del centrosinistra alle prossime regionali (si vota il 17-18 novembre), ritorna sui fischi lanciati da alcuni sostenitori 5 Stelle a Paolo Gentiloni alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia, quando è salito sul palco parlando di invasione dell’Ucraina, Palestina e, soprattutto, di alleanza con Italia Viva. "Ci sono state 2-3 persone che hanno espresso le loro posizioni in maniera esagerata e colorita – dice de, a margine della presentazione dello slogan per la campagna elettorale fatta a Bologna –, sono intervenuto anche io perché hanno impedito al giornalista di fare domande. Ma devo dire che il 99% delle cose dette è stato applaudito da tutta la platea.