Juventus botta al tallone per Gonzalez | può farcela per il Psv

(Di domenica 8 settembre 2024) Torino, 8 settembre 2024 – Thiago Motta proverà ad avere Nicoin tempo per il debutto in Champions con il Psv Eindhoven campione d’Olanda. L’attaccante argentino si è infortunato in nazionale, ma quello che all’inizio si temeva essere un infortunio muscolare dovrebbe solo essere una contusione. Il problema diè trae caviglia, ma è, non distorsione e probabilmente niente a livello di lesioni muscolari o stiramenti. Significa che i tempi di recupero potrebbero essere più brevi. L’attacco Juve rischia di essere in emergenza nella settimana che porta al ritorno in Champions League, perché Conceicao starà fuori due-tre settimane per infortunio muscolare, Milik dovrebbe rientrare solo a fine mese e ora c’è anchein non perfette condizioni.