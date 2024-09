Italia Calafiori e Pellegrini danno forfait per il match contro l’Israele

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo la vittoriala Francia per 3-1, l’domani affronterànel secondodi Nations League. Ma il ct Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Riccardoe Lorenzol’dovrà fare a meno diCome comunicato da Sky Sport, il capitano della Roma ha riportato un indurimento al flessore accusato nel primo tempola Francia. Per il difensore neo acquisto dell’Arsenal, invece, si tratta di un trauma contusivo al polpaccio sinistro. In queste ore è già di rientro a Londra. Dunque, mancheranno due undicesimi della formazione titolare schierata al Parco dei Principi. Entrambi non avevano giocato tutti e 90 minuti e avevano fatto spazio a Raspadori e Buongiorno; chissà che siano proprio loro i sostituti nelche si giocherà in campo neutrale, a Budapest.