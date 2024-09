Incidente sulla provinciale Perde il controllo dell’auto e termina fuori strada tre i feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, unè andato in scena in questa seconda domenica di settembre. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi ed ha visto coinvolti tre giovani che viaggiavano tuttistessa auto. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, infatti, i tre, a bordo di una Nissan Micra, stavano viaggiandoche collega Presicce-Acquarica ad Alessano quando, in corrispondenza di una curva, sono usciti, un ferito trasportato in Ospedale con codice rosso Il conducente, infatti, avrebbe perso ildella vettura e quest’ultima avrebbeto la sua corsa nelle campagne circostanti.