Il paradiso delle signore trame dal 9 al 13 settembre 2024 | arriva Odile

(Di domenica 8 settembre 2024) Iltorna in onda lunedì 9con una stagione particolarmente avvincente e caratterizzata dall'arrivo a Milano di, la figlia di Adelaide di Sant' Erasmo. Leal 13raccontano che, dopo la fuga di Vittorio Conti con Matilde Frigerio, il grande grande magazzino milanese verrà gestito da Roberto Landi e Marcello Barbieri. Questi ultimi, dopo la partenza di Maria Puglisi, affideranno la nuova collezione a Gianlorenzo Botteri, il quale dovrà cimentarsi per la prima volta con una linea femminile. Nel frattempo, Irene continuerà ad essere capocommessa, ma Clara sarà assente per impegni legati al ciclismo e verrà sostituita da Mirella. Salvo, invece, continuerà la sua relazione con Elvira, ma la famiglia della ragazza li ostacolerà.