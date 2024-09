Il governo dà battaglia sullo stop del 2035 alle auto a diesel e benzina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) L'appuntamento per lasull'elettrica è questione di giorni: il 25 settembre a Bruxelles in occasione di un vertice sul settore promosso dall'Ungheria. Il ministro del Made in Italy e imprese Adolfo Urso dal forum di Cernobbio, davanti a una business community di capitani di industria e imprenditori, ribadisce che l'obiettivo delè rivedere il piano di bloccare le vendite di motori endotermici nel 2025 e non entro la fine del 2026 come previsto: la revisione insomma deve essere fatta in anticipo sui tempi stabiliti in un primo momento. Bruxelles ha fissato la fine delle vendite delle vetture nuove con motore a scoppio dal 1° gennaiocon il voto definitivo di Strasburgo del febbraio 2023. Ma l'accordo approvato dall'Unione europea prevede una revisione entro la fine del 2026.